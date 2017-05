L.ELETTORALE: EMILIANO, PD NON PUò ALLEARSI CON LA DESTRA

30 maggio 2017- 20:38

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - "Il Pd non può scimmiottare le destre e non può neppure allearsi con le destre. Su questo il Pd deve prendere una decisione e lo deve fare attraverso un programma di governo. La conferenza programmatica che non siamo riusciti a farla bisogna farla e davvero in fretta, data la situazione". Lo dice Michele Emiliano alla Direzione del Pd.