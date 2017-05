L.ELETTORALE: FASSINO, TEDESCO UNICA VIA IN CONDIZIONI DATE

30 maggio 2017- 21:46

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - "Nelle condizioni date la legge elettorale che andiamo ad approvare è l'unica praticabile perché altre leggi non hanno la maggioranza". Lo dice Piero Fassino alla direzione del Pd. "Costruiamo una legge che ci consenta alleanze stabili, per questo lo sbarramento al 5% non è una variabile ininfluente e va tenuto, e continuiamo a tessere una interlocuzione forte per costruire un campo di forze di centrosinistra".