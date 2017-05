L.ELETTORALE: FAUTORI ITALICUM BIS SPINGONO PER RITIRO TESTO

16 maggio 2017- 18:56

Roma, 16 mag. (AdnKronos) - "La soluzione migliore è quella di non votare il testo base". Ovvero l'Italicum bis. Questa la riflessione in ambienti centristi tra i sostenitori della proposta Mazziotti. "Il Pd vuole provare un'altra strada? Ci provi, Renzi faccia vedere che vuole una legge elettorale e poi quando si vedrà che non ci sono i numeri, allora si tornerà all'Italicum". Di qui il pressing perchè il relatore Mazziotti non sottoponga al voto il testo base, in modo che la proposta non venga bruciata con una bocciatura in commissione.