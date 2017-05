L.ELETTORALE: FI A MAZZIOTTI, 'PROVINCELLUM' CON PREMIO COALIZIONE

9 maggio 2017- 17:33

Roma, 9 mag. (AdnKronos) - Un 'Provincellum' con premio di coalizione, con soglie di sbarramento omogenee per Camera e Senato. E' questa il sistema elettorale proposto dalla delegazione di Forza Italia al presidente della commissione Affari costituzionali, della Camera, Andrea Mazziotti, impegnato in una serie di colloqui con le forze politiche per raccogliere gli elementi necessari per arrivare all'elaborazione di un testo base."Uno scambio utile ed interessante", sottolinea il capogruppo azzurro Renato Brunetta, accompagnato da Francesco Paolo Sisto e Roberto Occhiuto. "Abbiamo ribadito con grande apertura mentale la nostra proposta: sistema a base proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione e con collegi uninominali di tipo provinciale. Omogeneizzazione tra Camera e Senato per quanto riguarda il metodo di elezione e le soglie di sbarramento, ma non siamo entrati nel merito del quantum". "Pensiamo -ice ancora Brunetta- che questo sia il sistema migliore per dare una riposta presto e bene all'esigenza di avere una legge elettorale, ma siamo ovviamente aperti a qualsiasi altra soluzione e a discutere anche le proposte degli altri, per avere una legge elettorale approvata almeno qui alla Camera prima della pausa estiva".