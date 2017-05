L.ELETTORALE: FI A MAZZIOTTI, 'PROVINCELLUM' CON PREMIO COALIZIONE (2)

9 maggio 2017- 17:33

(AdnKronos) - Fondamentale per Forza Italia è soddisfare "la necessità di rappresentare su base proporzionale gli elettori", trasformando "il consenso degli elettori in un numero di eletti assolutamente comparabile, perchè non è possibile che chi non ha i voti abbia troppi eletti o che un sistema maggioritario consenta di avere degli squilibri inaccettabili, praticamente come è adesso, in cui il Pd ha il 25 per cento dei voti e la stragrande maggioranza alla Camera ma non al Senato". Quanto ad una possibile intesa tra Pd e M5s che tagli fuori Fi, "siamo per avere un dialogo con tutte le forze politiche -sottolinea Brunetta- e per rispondere positivamente alla moral suasion del Presidente della Repubblica: la legge deve essere fatta con il massimo consenso possibile e noi siamo disponibili a cercare il massimo consenso possibile". "Non sono percorribili rapporti privilegiati ma non sono neanche possibili, perchè al Senato non ci sarebbe nessuna maggioranza. Grazie al presidente Mazziotti e alla sua sensibilità -conclude l'esponente azzurro-aspettiamo il suo lavoro per avere un testo base nel più breve tempo possibile".