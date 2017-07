L.ELETTORALE: FI, DA BERLUSCONI NO INTERFERENZE IN PD, RAPPORTI SOLO CON LEADER

18 luglio 2017- 14:50

Roma, 18 lug. (AdnKronos) - Nessun dialogo con esponenti del Pd sulla legge elettorale per destabilizzare il vertice del partito, che resta l'unico interlocutore, ma solo normali contatti tra i Gruppi parlamentari. Così, in una nota, la segreteria di Silvio Berlusconi, esprime la "sorpresa e amarezza" dell'ex premier, "per le notizie pubblicate oggi da un quotidiano su sue presunte iniziative politiche riguardo alla legge elettorale ed altri temi". (segue)