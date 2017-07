L.ELETTORALE: FI, DA BERLUSCONI NO INTERFERENZE IN PD, RAPPORTI SOLO CON LEADER (2)

18 luglio 2017- 15:06

(AdnKronos) - "E’ stupefacente il fatto -si legge nella nota- che ricostruzioni così fantasiose e assolutamente prive di fondamento vengano pubblicate senza alcuna verifica. Il presidente non ha mai preso, né autorizzato chicchessia a prendere contatti -a nome suo o a nome di Forza Italia- con esponenti del Pd in materia di legge elettorale o altro, dopo la sospensione dell’esame parlamentare della proposta di legge elettorale concordata prima delle amministrative". "In questo periodo si sono svolti soltanto i normali rapporti fra i responsabili dei Gruppi parlamentari sull’andamento dei lavori a Camera e Senato. Da sempre il presidente Berlusconi, e con lui tutta Forza Italia, ha per regola di rispetto e correttezza quella di non interferire nelle dinamiche interne di altre forze politiche: gli eventuali rapporti si tengono con chi detiene in quel momento la legittima rappresentanza del partito".