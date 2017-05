L.ELETTORALE: FI, MAZZIOTTI RESTI RELATORE

16 maggio 2017- 18:52

Roma, 16 mag. (AdnKronos) - Forza Italia chiederà che Andrea Mazziotti resti relatore della legge elettorale anche qualora il testo base venga bocciato stasera in commissione Affari costituzionali. "Confermo", dice Renato Brunetta a chi gli chiedeva se questa fosse l'intenzione di Fi. Intenzione alla quale, a quanto si riferisce, dovrebbero associarsi anche i 5 Stelle. Quanto alla legge elettorale, Brunetta osserva che la mossa spetta al Pd. "C'è una larga condivisione sull'Italicum, ma il Pd risponde 'non mi piace'. Ma il punto è che se non si può fare una legge contro il Pd, il Pd non può nemmeno pensare di fare una legge contro tutti. Intanto, rendano pubblica la loro proposta. Ancora non l'abbiamo vista, non c'è un pezzo di carta. Noi non ci sottraiamo al confronto".