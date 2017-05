L.ELETTORALE: FI SPARIGLIA CON OK ITALICUM, PD FRENA

10 maggio 2017- 20:12

Roma, 10 mag. (AdnKronos) - La novità arriva nel primo pomeriggio quando in Affari costituzionali, Forza Italia apre a sorpresa sull'Italicum corretto da estendere al Senato. La linea M5S, per intendersi. La mossa non è piaciuta al Pd che per tutta la giornata ha continuato a tenere le carte coperte salvo far trapelare una certa perplessità sulla piega presa in commissione, dove domani dovrebbe essere depositato il testo base. Ma proprio per la dialettica ancora in corso non e' detto che possa slittare la presentazione di un testo. Perchè non solo Fi ha dato disponibilità sull'Italicum ma anche Mdp, Fdi, centristi, Lega. Unici contrari Sinistra Italiana e verdiniani. A vederla così, con un via libera del Pd ci sarebbe un'ampia maggioranza. Ma dal fronte dem Emanuele Fiano stoppa: "Così la sintesi è più difficile". Il Pd ha un problema di tenuta nei gruppi sul punto dei capilista bloccati previsti, a meno di correzioni, dall'Italicum. Le minoranze non li vogliono e al Senato, dove i numeri sono quello che sono, gli orlandiani possono far pesare la loro contrarietà. Poi nel pomeriggio una nuova polemica. Questa interna a Forza Italia: dal Senato è arrivato uno stop ai colleghi della Camera. Una dialettica che fa dire al Pd che la soluzione Italicum non è così solida: "Al Senato non mi pare siano d'accordo. Noi abbiamo dovuto accantonare il Mattarellum perchè dicevano che non aveva i numeri per passare a palazzo Madama...", osserva Matteo Richetti.