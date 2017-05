L.ELETTORALE: FI SPARIGLIA CON OK ITALICUM, PD FRENA (2)

10 maggio 2017- 20:12

(AdnKronos) - "Forza Italia divisa? Il Pd sta in un mare di guai se ricorre a questi mezzucci...", dice Brunetta. "La posizione di Forza Italia e' ed e' sempre stata per un sistema proporzionale e l'estensione dell'Italicum al Senato e' un sistema proporzionale. Questa e' la linea di Forza Italia e di Berlusconi". Ma Paolo Romani non ci sta, ribadisce il no all'Italicum e domani sarà Berlusconi a discuterne con i dirigenti azzurri in un incontro fissato alle 11. Il punto, secondo Brunetta, è che per Forza Italia più che l'Italicum corretto quello che conta è stoppare la proposta Pd sul tedesco corretto. "Il tentativo di far passare il Verdinellum come un tedesco è ridicola e noi proprio per impedire che quello fosse il modello adottato come testo base, abbiamo dato disponibilità all'estensione dell'Italicum corretto", aggiunge Brunetta che stamattina ha avuto un lungo colloquio a Montecitorio con il capogruppo Pd, Ettore Rosato, al quale avrebbe prospettato il no di Fi al tedesco corretto, 50% proporzionale e 50% collegi uninominali."Un aut aut inaccettabile", dicevano in Fi dopo il colloquio alla Camera spiegandolo così: "Nella parte proporzionale prendi secondo quanti voti hai raccolto e questo va bene. Ma nella metà collegi uninominali le cose cambiano. Avresti la Lega che prende al Nord, il Pd nel centro e al Sud... al Sud chi lo sa".