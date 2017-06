L.ELETTORALE: FIANO A SPERANZA, NOMINATI? MDP POTEVA DIRE Sì A ROSATELLUM

1 giugno 2017- 16:20

Roma, 1 giu. (AdnKronos) - "Vedo che Speranza lancia l'hastag #maipiùnominati. Speranza ci dica allora perchè il suo partito ha detto no al Rosatellum. Con la proposta del Pd non ci sarebbe stato alcun nominato ma Mdp ha detto di no insieme ad altre forze politiche. Bastava stare sulla nostra proposta, hanno detto no e ora un sistema ispirato al tedesco è l'unica soluzione". Lo ha detto Emanuele Fiano, relatore della legge elettorale, replicando alle affermazione di Roberto Speranza.