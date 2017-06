L.ELETTORALE: FIANO, DUBBI M5S? PER ORA MAGGIORANZA CERTA

1 giugno 2017- 16:39

Roma, 1 giu. (AdnKronos) - "Fico mette mette in dubbio l'accordo sulla legge elettorale? Veramente il suo collega in commissione, Danilo Toninelli, ha proposto di votare domani e domenica pur di andare in aula lunedì. Non so perchè l'onorevole Fico abbia detto quelle cose. Al momento esiste una maggioranza larga e certa". Lo dice il relatore della legge elettorale, Emanuele Fiano. Quanto a eventuali modifiche del testo, Fiano dice: "Vedremo perchè l'accordo riguarda diverse forze politiche e quindi se cambia qualcosa tutti devono essere d'accordo".