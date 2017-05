L.ELETTORALE: FIANO, FI DIVISA SU ITALICUM CORRETTO

Roma, 10 mag. (AdnKronos) - "Fi per l'Italicum corretto? Non mi pare, mi sembra siano divisi a leggere dichiarazioni di esponenti di Forza Italia". Lo dice Emanuele Fiano parlando con i cronisti alla Camera a proposito delle dichiarazioni di esponenti azzurri, come Altero Matteoli, non in linea con la proposta avanzata dai colleghi di Montecitorio sulla disponibilità ad estendere al Senato l'Italicum corretto.