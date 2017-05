L.ELETTORALE: FIANO, FI-M5S PER 'NEOPORCELLUM' STILE PRIMA REPUBBLICA

12 maggio 2017- 16:39

Roma, 12 mag. (AdnKronos) - "Forza Italia è per una svolta totalmente proporzionale. Gli inventori del Porcellum, la legge più maggioritaria che abbiamo mai avuto, hanno fatto una svolta di 360°. I più grandi denigratori dell'Italicum sono improvvisamente diventati i suoi più accaniti sostenitori insieme ai Cinquestelle". Lo scrive su Facebook il capogruppo del Pd in commissione Affari costituzionali, Emanuele Fiano. "Insomma vorrebbero un neoporcellum senza premio di maggioranza con Parlamento stile Prima Repubblica. Il Pd non vuole tornare a quell'epoca. Vuole costruire un futuro di governabilità e stabilità per questo paese, non vuole perdere l'occasione di andare avanti insieme". conclude.