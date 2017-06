L.ELETTORALE: FIANO, NESSUN PORCELLUM, NEI COLLEGI BATTAGLIA VERA

1 giugno 2017- 19:00

Roma, 1 giu. (AdnKronos) - "Paragonare, come va dicendo qualcuno in queste ore, questo sistema al Porcellum è becera propaganda". Il relatore della legge elettorale, Emanuale Fiano, respinge le critiche al 'tedesco italianizzato' all'esame da sabato della commissione Affari costituzionali e, parlando con l'Adnkronos, spiega perchè la legge su cui sta lavorando il Parlamento non ha niente a che vedere con il Porcellum. "Un paragone infondato soprattutto se lo si usa per accusare chi -argomenta l'esponente Pd - ha tentato fino all'ultimo di dare al Paese un sistema maggioritario". "Il Pd -sottolinea Fiano- è l'unico partito ad aver presentato due proposte maggioritarie o semimaggioritarie" ovvero il Mattarellum prima e il Rosatellum poi, "ma le nostre proposte non hanno avuto il consenso necessario. Nemmeno da parte di chi oggi ci critica, come Mdp e Alfano. L'unica maggioranza possibile si è realizzata su un modello proporzionale e noi nel principio proporzionale abbiamo introdotto i collegi, richiamando il sistema tedesco". Spiega Fiano: "Al contrario di quello che si va dicendo, dopo il primo eletto nelle liste circoscrizionali, scattano i collegi dove la lista è arrivata prima. Altro che nominati: nei collegi sarà battaglia vera, come si diceva un tempo, perchè la graduatoria in quei collegi sarà fondamentale per avere la possibilità di essere eletti".