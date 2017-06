L.ELETTORALE: FIANO, NESSUN PORCELLUM, NEI COLLEGI BATTAGLIA VERA (2)

1 giugno 2017- 19:00

(AdnKronos) - "C'è una differenza enorme in questo rispetto al Porcellum -continua Fiano- perchè nei collegi uninominali è fondamentale la competizione politica e la possibilità di entrare in Parlamento non dipende da come sei posizionato in lista, come nel Porcellum, ma dai voti che ciascuno conquisterà nel collegio". Quanto alle perplessità dei 5 Stelle che vorrebbero rendere la legge più simile al sistema tedesco puro, Fiano osserva: "E' palese che esistono delle differenze con il modello tedesco ma questo, per essere replicato in Italia, avrebbe bisogno di una modifica della Costituzione" ovvero introdurre il numero variabile di parlamentari come è in Germania. "Una modifica costituzionale -conclude- della quale si potrà eventualmente occupare la prossima legislatura".