L.ELETTORALE: FIANO, NORMA SU COLLEGI è DI SALVAGUARDIA

1 giugno 2017- 16:29

Roma, 1 giu. (AdnKronos) - La norma sui collegi è una norma di salvaguardia ed entra in vigore solo nel caso in cui il governo non sia in grado di applicare la delega. Siccome c'è sempre l'ipotesi di una chiusura anticipata delle Camere, c'è bisogno di una norma di salvaguardia per essere pronti a votare in qualsiasi momento". Lo ha detto Emanuele Fiano, relatore della legge elettorale.