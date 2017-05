L.ELETTORALE: FIANO, NOSTRA PROPOSTA MIGLIORE MEDIAZIONE

11 maggio 2017- 15:49

Roma, 11 mag. (AdnKronos) - "La nostra proposta rappresenta a nostro parere il massimo di mediazione possibile tra chi sostiene un sistema proporzionale e chi, come noi, ritiene che debba essere mantenuto un impianto maggioritario". Lo dice il capogruppo Pd in commissione Affari Costituzionali, Emanuele Fiano. Il modello presentato dai dem è metà proporzionale con listini bloccati e metà collegi uninominale con una soglia che sia una media tra l'8 del Senato e il 3 per cento della Camea.