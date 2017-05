L.ELETTORALE: FIANO, PD PER VOTO STASERA SU ROSATELLUM

18 maggio 2017- 17:19

Roma, 18 mag. (AdnKronos) - "Abbiamo chiesto, come Pd, che il testo base si voti stasera". Lo dice Emanuele Fiano, capogruppo dem in Affari costituzionali e relatore sul Rosatellum. "Poi viste le posizioni emerse in ufficio di presidenza, il presidente Mazziotti ha deciso di chiedere alla presidente Boldrini una capigruppo urgente per capire se la data del 29 maggio per l'approdo in aula della legge sia confermata o meno".