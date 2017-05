L.ELETTORALE: FITTO, AL VOTO Sì MA CON SISTEMA CHE GARANTISCE VINCITORE

28 maggio 2017- 14:15

Roma, 28 mag. (AdnKronos) - "Avanza uno strano partito (nazareno e grillino insieme…) pronto a un doppio errore tragico: fare una legge elettorale per il pareggio (cioè senza un vincitore ragionevolmente certo la sera del voto) e non fare (o fare per finta) la legge di stabilità". Lo afferma Raffaele Fitto, leader di Direzione Italia. "Sarebbe -aggiunge- un atto di assoluta irresponsabilità per un Paese con il terzo debito pubblico del mondo, e con una crisi bancaria in atto. Mesi senza governo, alla deriva sui mercati, con le aste dei titoli pubblici in corso? Tanto vale dare subito le chiavi di Palazzo Chigi alla Trojka. I calcoli politici e di parte dovrebbero valere meno di una profonda preoccupazione istituzionale. Lo ribadisco a scanso di equivoci. Andare al voto subito sarebbe opportuno e auspicabile: ma serve una legge elettorale che dia un vincitore certo la sera del voto. Altrimenti -conclude Fitto- è un'avventura sulla pelle dell'Italia".