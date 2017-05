L.ELETTORALE: FITTO, NO ALL'INCIUCIO DEL PATTO DEL NAZARENO

26 maggio 2017- 12:27

Padova, 26 mag. (AdnKronos) - "E' quanto mai importante ribadire l'importanza di un centrodestra compatto nelle ore in cui sta riemergendo il patto del Nazareno, un inciucio che consideriamo deleterio per tutto il Paese". Così il leader di Direzione Italia Raffaele Fitto a margine di un incontro elettorale organizzato a Padova. "Accordarsi per andare a votare subito con un sistema elettorale proporzionale che garantisce ingovernabilità e che è propedeutico ad un governo che prevede un accordo tra Partito Democratico e Forza Italia penso sia quanto di peggio ci possa essere dal punto di vista della coerenza, della chiarezza e della stabilità - ha stigmatizzzato - Direzione Italia nasce proprio per questa ragione. Siamo tra quelli che due anni fa hanno rotto sul patto del Nazareno e, alla luce dei fatti, avevamo visto bene".