L.ELETTORALE: FITTO, NOI PER MAGGIORITARIO E CONTRO SISTEMA TEDESCO

2 giugno 2017- 16:59

Roma, 2 giu. (AdnKronos) - "Noi siamo per un sistema maggioritario, che consenta la presentazione di una coalizione con un programma e permetta di conoscere chi ha vinto e chi governa la sera delle elezioni. Ci batteremo quindi con tutte le forze per correggere il sistema attualmente in discussione alla Camera, che invece il giorno dopo il voto porta ad aprire in Parlamento le trattative per sapere chi governerà e conduce alla palude". Lo dice all'Adnkronos Raffaele Fitto, leader di Direzione Italia."Ogni giorno che passa -aggiunge- la legge elettorale che si sta discutendo rivela sempre più i suoi limiti, come la nomina dei parlamentari e il paradosso della lotteria per cui chi vince nei collegi uninominali rischia di non essere eletto".