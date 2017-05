L.ELETTORALE: FRANCESCHINI, TEDESCO NO RIPIEGO MA SOLUZIONE INTELLIGENTE

30 maggio 2017- 20:56

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - "Voterò convintamente la relazione del segretario. Non dobbiamo vivere la scelta del sistema tedesco come una cosa subita come un ripiego ma come una soluzione intelligente. Siamo a un passo da una soluzione inaspettata che porta insieme il più grande partito di governo e i due maggiori opposizione e forse anche altri". Lo dice Dario Franceschini alla Direzione del Pd. "Il sistema tedesco -argomenta- aiuta l'evoluzione del sistema politico e libera Berlusconi dall'alleanza con la destra estrema e populista e la riaggregazione tra le forze del Ppe sarebbe utile all'Italia". Conclude: "Populisti e responsabili, questi sono i due campi e noi abbiamo l'interesse che una parte della destra venga nel campo dei responsabili".