L.ELETTORALE: GASPARRI, MODELLO TEDESCO NON SIGNIFICA GRANDE COALIZIONE

28 maggio 2017- 13:06

Roma, 28 mag. (AdnKronos) - "In Germania il più delle volte il sistema elettorale ha fornito una risposta chiara facendo vincere uno dei due schieramenti alternativi. Non c'è quindi nessun automatismo fra un sistema tedesco e grandi coalizioni. Dipende dalla forza della proposta politica che si mette in campo e dalla capacità di attrarre consensi". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato. "Fi -aggiunge- ha un progetto preciso a tal proposito: aggregare al suo interno e attorno a sè forze e realtà del mondo politico e della società civile che possano far prevalere, con una maggioranza parlamentare, una decisa proposta politica di centrodestra, concreta e totalmente alternativa a quella della sinistra, che può trovare anche con un sistema elettorale di tipo tedesco una netta maggioranza nel Paese. Dobbiamo quindi, accanto alle discussioni sulla legge elettorale, avere una chiara proposta politica, con un'offensiva in tutto il territorio, per aggregare il consenso -conclude Gasparri- che impedirà formule consociative di cui l'Italia non ha bisogno".