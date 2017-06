L.ELETTORALE: GIACOMONI (FI), M5S NON VUOLE ELEZIONI

Roma, 8 giu. (AdnKronos) - “Dal voto segreto, apparso sullo schermo per errore, si è visto chiaramente chi non vuole approvare una legge elettorale costituzionale e di stampo europeo. E’ apparso in modo palese che i 5Stelle in realtà non vogliono andare al voto anche perché sono gli unici che, essendo alla prima legislatura, devono superare il mese di settembre per maturare il vitalizio, che a parole dicono di voler togliere ma che nei fatti vogliono maturare...”. Lo scrive su Facebook Sestino Giacomoni, membro dell’Ufficio di presidenza di Forza Italia e segretario della Conferenza dei coordinatori regionali.