L.ELETTORALE: GRILLO, PORTAVOCE M5S VOTINO MODELLO TEDESCO VOLUTO DA ISCRITTI(3)

2 giugno 2017- 13:26

(AdnKronos) - "Se gli altri partiti non cambieranno idea sul modello tedesco, i portavoce del Movimento 5 Stelle in Parlamento -ribadisce Grillo- voteranno a favore del testo, come deciso dai nostri iscritti che hanno e avranno sempre l'ultima parola su tali questioni. Vogliamo garantire agli italiani che potranno votare al più presto con una legge elettorale costituzionale".