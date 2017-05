L.ELETTORALE: IN AULA IL 5 GIUGNO CON IMPEGNO PER VOTO ENTRO IL MESE

18 maggio 2017- 21:12

Roma, 18 mag. (AdnKronos) - Approdo in Aula il 5 giugno, quindi con una settimana di discussione in più in commissione, con l'impegno di tutti i Gruppi ad approvare il testo entro giugno. Lo ha deciso la Conferenza dei capigruppo della Camera, fissando il calendario per l'esame della legge elettorale. La presidente Laura Boldrini ha ringraziato le forze politiche per la disponibilità manifestata a trovare una soluzione che consentisse un'adeguata discussione ma evitasse anche una dilatazione dei tempi. (segue)