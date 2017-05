L.ELETTORALE: IN AULA IL 5 GIUGNO CON IMPEGNO PER VOTO ENTRO IL MESE(2)

18 maggio 2017- 21:23

(AdnKronos) - "Il calendario è stato rispettato -afferma il capogruppo del Pd, Ettore Rosato- C'è l'impegno a considerare i tempi contingentati, cercheremo di fare una legge elettorale con tutte le forze politiche che ci vogliono stare, mi sembra che ci siano i presupposti". "Un buon passo in avanti -commenta il capogruppo di Forza Italia, Renato Brunetta- per avere una buona legge elettorale nel più breve tempo possibile". "Abbiamo evitato un diktat", dice Giulio Marcon, di Sinistra italiana, "il Parlamento avrà tutto il tempo per discutere un testo". "Mi sembra che il buon senso sia prevalso", sottolinea da Alternativa popolare Maurizio Lupi. "Una buona prova della politica", per il capogruppo del Misto, Pino Pisicchio, mentre Fratelli d'Italia, per bocca di Fabio Rampelli, ritiene che un'accelerazione avrebbe un senso solo se governo e maggioranza manifestassero esplicitamente la volontà di votare in autunno.