L.ELETTORALE: INCONTRO LAMPO PD-M5S, OK A TEDESCO

29 maggio 2017- 18:10

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - Un incontro lampo in cui a parlare sono stati essenzialmente i 5 Stelle che il Pd si è limitato ad ascoltare. Questo in sintesi, a quanto viene riferito, l'andamento del faccia a faccia tra le delegazioni dem e M5S sulla legge elettorale oggi alla Camera. I grillini hanno esposto l'esito del referendum on line di ieri con la stragrande maggioranza degli iscritti che si è espressa per il tedesco. Più articolato l'incontro, sempre nel pomeriggio alla Camera con Mdp. I dempro, infatti, sarebbero entrati più nel dettaglio della proposta sul tedesco tanto che, si spiega, i dem avrebbero stoppato la discussione chiedendo di attendere la Direzione Pd di domani con Matteo Renzi e per questo si è convenuto di aggiornare la riunione e mercoledì. Ma anche da Mdp è arrivato l'ok all'impostazione del tedesco nelle sue linee generali ovvero uno schema proporzionale e la soglia al 5 per cento.