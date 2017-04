L.ELETTORALE: LAFORGIA, NON SI ARRIVI A RICHIAMO MATTARELLA A CAMERE

27 aprile 2017- 17:52

Roma, 27 apr. (AdnKronos) - "Da due mesi chiediamo che si arrivi ad un testo base che possa consentire una discussione seria in Parlamento sulla legge elettorale. Il Pd ha bloccato tutto, causa congresso. Per noi i capisaldi restano sempre gli stessi, eliminazione dei capilista bloccati e armonizzazione tra camera e senato. Spero non si arrivi ad un richiamo di Mattarella alle Camere. Il che sarebbe davvero grave”. Lo dichiara il presidente dei deputati di Articolo 1- Mdp, Francesco Laforgia.