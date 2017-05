L.ELETTORALE: LEGA, INCONTRO CON DELEGAZIONE PARLAMENTARE PD E NON CON RENZI

29 maggio 2017- 21:37

Roma, 28 mag. (AdnKronos) - Domani pomeriggio una delegazione della Lega formata da Giancarlo Giorgetti e Massimiliano Fedriga incontrerà Ettore Rosato e il relatore Emanuele Fiano per discutere della legge elettorale con l'obiettivo di arrivare al più presto all'approvazione del testo. E' quanto si legge in una nota del Carroccio, che specifica che non ci sarà invece alcun incontro tra esponenti della Lega e il segretario del Pd, Matteo Renzi.