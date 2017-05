L.ELETTORALE: LUPI, SI VADA IN AULA IL 5 GIUGNO

18 maggio 2017- 17:26

Roma, 18 mag. (AdnKronos) - "Abbiamo invitato il Pd ad evitare forzature su una proposta che abbiamo potuto visionare per la prima volta solo ieri sera e dare così la possibilità di entrare nel merito della proposta". Lo dice Maurizio Lupi di Ap lasciando l'ufficio di presidenza della Affari costituzionali, sospeso per l'incontro chiesto dal presidente della commissione, Andrea Mazziotti, alla presidente della Camera, Laura Boldrini. "La nostra proposta del resto è ragionevole, non si chiedono tempi biblici ma lo slittamento di una settimana dell'approdo in aula, dal 29 maggio al 5 giugno", dice Lupi. In questo modo però il contingentamento dei tempi per la discussione della legge scatterebbe soltanto a luglio ma, osserva Lupi, "se il Pd vuole velocizzare l'iter ci sono altri metodi, oltre il contingentamento dei tempi, per farlo. Persino la fiducia. E' già stato fatto con l'Italicum e c'è una maggioranza, per quanto anomala, che sostiene il Rosatellum".