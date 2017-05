**L.ELETTORALE: M5S, AL SENATO COI TRANSFUGHI VANNO LISCI, 188 VOTI**

17 maggio 2017- 16:43

Roma, 17 mag. (Adnkronos) - "Si sta creando un gruppo di transfughi, di voltagabbana al Senato per approvare una legge scritta da Verdini per Renzi per salvare quei cespugli che Renzi metterà nella coalizione, peggio di così. Nemmeno Berlusconi...". Lo dice Danilo Toninelli dei 5 Stelle al termine dell'ufficio di presidenza della Affari costituzionali. Con il nuovo gruppo la proposta Pd di legge elettorale arriverebbe a "188, vanno lisci e puliti".