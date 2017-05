L.ELETTORALE: M5S, DECRETO? SAREBBE COLPO DI STATO

3 maggio 2017- 18:00

Roma, 3 mag. (AdnKronos) - “Un decreto legge per approvare una legge elettorale sarebbe equivalente ad un colpo di Stato. Sappiamo che Salvini ignora i dettami della Costituzione, compreso l’articolo 72 ma, siccome l’eventuale ricorso alla decretazione d’urgenza, su una materia che riguarda tutte le forze politiche, è stato auspicato da più parti, è meglio chiarire subito e dire che si tratterebbe di un atto eversivo contro i principi sanciti dalla Carta". E’ quanto affermano in una nota i deputati M5S della commissione Affari costituzionali. "Le regole democratiche fondamentali di un Paese si scrivono insieme e non a colpi di maggioranza, o con la sola volontà del capo, come accadeva nel Ventennio, e come è accaduto con la schiforma Renzi-Boschi-Verdini, che gli italiani hanno rispedito al mittente”, concludono.