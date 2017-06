L.ELETTORALE: M5S, NUOVO VOTO ON LINE NEL FINE SETTIMANA (2)

7 giugno 2017- 16:16

(AdnKronos) - "Oggi sono iniziate alla Camera le votazioni sulla legge elettorale. Come già fatto in commissione, anche in Aula cercheremo in tutti i modi di ottenere nuovi miglioramenti, come il voto disgiunto, le preferenze e i correttivi di governabilità", si legge nel blog di Beppe Grillo in un post dal titolo 'Sulla legge elettorale l'ultima parola sarà degli iscritti'. "Non sappiamo se ce la faremo perché non dipende solo da noi. Abbiamo già ottenuto importanti risultati come la cancellazione delle pluricandidature e dei capilista bloccati. Il testo di legge che uscirà dal voto degli emendamenti di questi giorni sarà ratificato dai nostri iscritti con una consultazione online che si terrà prima del voto finale del provvedimento, che dovrebbe essere previsto lunedì, nei giorni di sabato e domenica".