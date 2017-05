L.ELETTORALE: M5S, PROPOSTA PD è ANTI 5 STELLE

17 maggio 2017- 13:37

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - "Il Pd ha confessato: vuole un Anticinquestellum per fare delle accozzaglie elettorali tipiche della Prima Repubblica. Non gli interessa la migliore legge elettorale per il Paese, ma solo una norma-porcata contro il M5S". E’ quanto affermano in una nota i deputati M5S della commissione Affari costituzionali."Avevamo anche aperto a dei correttivi di governabilità sul Legalicum, ma ai dem non interessa, hanno forzato la mano in commissione, bocciando il testo base. Persino il presidente della commissione Mazziotti si è detto stupito di questo repentino cambio d’idea. Il Verdinellum è una legge abominevole che favorisce le ammucchiate, non ha le preferenze, ed ha i collegi disegnati in modo da favorire i potentati locali e la compravendita dei voti”. “Renzi, se continuerà ad andare avanti a colpi di maggioranza, andrà a sbattere – concludono gli esponenti pentastellati - così come è successo con l’Italicum, approvagto a colpi difiducia, e poi bocciato dalla Consulta, e con la riforma costituzionale, varata senza il consenso delle opposizioni, e respinta a furor di popolo".