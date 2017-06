L.ELETTORALE: M5S, SONO STATI I RENZIANI A FARLA SALTARE

11 giugno 2017- 12:29

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - "Renzi sa perfettamente che a far saltare la legge elettorale sono stati i traditori all’interno del suo stesso Pd. La smetta di buttare fango sul MoVimento 5 Stelle e di dire che è stato tradito il patto in commissione. Se ha le prove per dimostrarlo le tiri fuori, altrimenti farebbe bene a tacere". E' quanto si legge in un post del Movimento 5 Stelle pubblicato sul blog di Beppe Grillo. "Il Pd sapeva benissimo che avremmo presentato i nostri emendamenti per migliorare la legge, tra cui quello sulle preferenze e sul voto disgiunto, lo avevamo ampiamente annunciato ed era quindi naturale che li avremmo votati favorevolmente. O forse il Pd credeva che avremmo presentato degli emendamenti per poi bocciarli? Chi aveva il potere e i numeri per respingerli era proprio il Pd che ha 282 deputati e che arriva a 332 con quelli di Forza Italia", si sottolinea."Se avessero davvero voluto respingere l'emendamento sul Trentino, bastava semplicemente che tutti i parlamentari del Pd votassero contro, di voti ne bastavano 271. Il Pd deve spiegare perchè non è riuscito a tenere compatto il proprio gruppo e perchè i suoi ‘uomini’ hanno tradito l’indicazione di voto".