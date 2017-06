L.ELETTORALE: M5S, SONO STATI I RENZIANI A FARLA SALTARE (2)

11 giugno 2017- 12:29

(AdnKronos) - "Evidentemente -scrivono i 5 Stelle- sapevano di non avere la forza per approvare questa legge e piuttosto che cadere su emendamenti sulle preferenze o sul voto disgiunto, e di dover poi ammettere che non volevano una legge in cui gli elettori potessero scegliersi chiaramente i propri rappresentanti, hanno preferito creare l’incidente su un emendamento insignificante. Il Pd ha dimostrato di essere un partito lacerato, consumato dall’abbraccio mortale con Silvio Berlusconi in un ipotetico prossimo governo: questo è il motivo vero per cui il patto sulla legge elettorale è saltato"."L’accusa al M5S di aver teso una trappola al Pd naturalmente non sta in piedi: se anche avessimo voluto far cadere la legge, lo avremmo fatto su emendamenti di peso e simbolici come ad esempio quello sulle preferenze e non di certo su una questione legata al Trentino Alto Adige! Sono stati dunque i deputati del Pd, tra i quali proprio i renziani, ad aver tradito il loro stesso partito, oltre che i propri elettori, i cittadini che rappresentano e il Capo dello Stato", concludono.