L.ELETTORALE: MANCUSO, PER AP NAVIGAZIONE GOVERNO TRANQUILISSIMA

8 giugno 2017- 19:16

Roma, 8 giu. (AdnKronos) - "Non so con chi si parli il collega Marcucci riguardo le scelte politiche di Alternativa popolare, ma gli posso assicurare che per noi lo stato della navigazione del governo è tranquillissimo. Piuttosto è il Pd ed in particolare il suo segretario Renzi che vorrebbe rendere agitate le acque per l'Esecutivo, visto che insiste a confondere l'esito della riforma elettorale con il futuro del governo". Lo dichiara il vicepresidente del gruppo al Senato di Alternativa popolare-Centristi per l'Europa, Bruno Mancuso."Inoltre, se il Pd non è riuscito con l'80 per cento delle forze politiche che siedono in questo Parlamento a portare a buon fine la legge elettorale non può essere colpa di chi siede a Palazzo Chigi. Ap, come ha già ribadito in altre occasioni, continuerà a sostenere questo governo perchè ci sono importanti provvedimenti da approvare per il futuro degli italiani e primo fra tutti la prossima legge di Stabilità". "Quindi, come in passato, quando con i nostri voti abbiamo assicurato lealmente sostegno e maggioranza autosufficiente all'Esecutivo Renzi ed a quello Gentiloni, continueremo a farlo anche in futuro", conclude.