L.ELETTORALE: MANOVRE A SINISTRA, DOCUMENTO COMUNE SU NO LARGHE INTESE

30 maggio 2017- 18:34

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - La soglia di sbarramento al 5% accelera le manovre per la costruzione di una lista comune a sinistra del Pd renziano. Un passo in questa direzione oggi il documento, promosso da Campo progressista di Giuliano Pisapia, contro la prospettiva delle larghe intese sottoscritto da parlamentari di Mdp, Centro democratico, Misto e anche Pd. Nello specifico i senatori Massimo Mucchetti, Luigi Manconi e Franco Monaco. "La contaminazione è cominciata", dice Davide Zoggia di Mdp tra i firmatari dell'appello. "E' chiaro che assisteremo a un'accelerazione nelle prossime settimane". Del resto il tempo non è molto se la legge elettorale verrà davvero approvata a inizio luglio al Senato con la possibile conseguente anticipazione della fine della legislatura. Per i fuoriusciti Pd, il documento promosso dall'area Pisapia va letto come un passo avanti da parte dell'ex-sindaco di Milano, finora non del tutto esplicito nelle sue scelte. Se non altro come presa d'atto che Renzi sta portando il Pd in una strada diversa rispetto a quella della coalizione di centrosinistra auspicata da Pisapia. "Purtroppo, il Partito Democratico sembra abbia abbandonato l'idea di ricostruire il campo dei progressisti", si legge nel documento. "Quello che si va costruendo in queste ore è l'ennesimo forzoso tentativo di porre fine alla legislatura per iniziarne un'altra nello stesso modo in cui è finita la precedente: governando con la destra, accordandosi con Berlusconi". Dal documento di Campo progressista mancano le firme di Sinistra Italiana. Ma Mdp sta tenendo i rapporti con gli ex-Sel. Nicola Fratoianni ieri parlava di un incontro a breve con Roberto Speranza. "Ci si sta parlando".