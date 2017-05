L.ELETTORALE: MARCON (SI), NO ITALICUM CORRETTO

10 maggio 2017- 17:11

Roma, 10 mag. (AdnKronos) - "Ancora melina sulla legge elettorale in commissione Affari Costituzionali. Il Pd non si esprime ufficialmente mentre Forza Italia e M5S si sono espressi a favore dell'Italicum corretto. Sinistra Italiana è contro l’Italicum corretto, secondo le indicazioni della Consulta, da estendere al Senato". Lo afferma il capogruppo dei deputati di Sinistra Italiana-Possibile Giulio Marcon al termine della commissione Affari Costituzionali di Montecitorio."Sinistra Italiana è per una legge che abbia un impianto proporzionale, che garantisca pluralismo e autentica rappresentanza di tutti gli orientamenti politici senza però i capilista bloccati e la distorsione maggioritaria dell'Italicum", conclude.