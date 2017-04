L.ELETTORALE: MATTARELLA ALZA LA VOCE, PARLAMENTO NON PUò PIù ASPETTARE/ADNKRONOS (2)

26 aprile 2017- 19:45

(AdnKronos) - Così, ha incontrato al Quirinale i presidenti di Senato e Camera, Pietro Grasso e Laura Boldrini, e ha chiesto che il Parlamento provveda sollecitamente ad approvare la nuova normativa elettorale per l'urgenza che la questione riveste per il funzionamento del nostro sistema istituzionale. Unitamente alla necessità di nominare un nuovo giudice costituzionale al posto di Giuseppe Frigo, dimessosi il 7 novembre del 2016.Sin dal dicembre scorso, all'indomani dell'esito del referendum istituzionale e della crisi di governo, il Capo dello Stato sottolineò la necessità di omogeneizzare i sistemi elettorali di Senato e Camera, come condizione imprescindibile per poter procedere ad elezioni, anche e soprattutto se anticipate rispetto alla scadenza naturale della legislatura. Esigenza resa ancora più palese dopo la sentenza della Corte costituzionale sull'Italicum, che affermò, tra l'altro, che la Costituzione, "se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non devono ostacolare, all’esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee".