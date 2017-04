L.ELETTORALE: MATTARELLA ALZA LA VOCE, PARLAMENTO NON PUò PIù ASPETTARE/ADNKRONOS (4)

26 aprile 2017- 19:45

(AdnKronos) - "Non vi è dubbio -affermò Mattarella- che, in alcuni momenti particolari, la parola agli elettori costituisca la strada maestra. Ma chiamare gli elettori al voto anticipato è una scelta molto seria. Occorre che vi siano regole elettorali chiare e adeguate perché gli elettori possano esprimere, con efficacia, la loro volontà e questa trovi realmente applicazione nel Parlamento che si elegge". "Queste regole, oggi, non ci sono. Con regole contrastanti tra loro chiamare subito gli elettori al voto sarebbe stato, in realtà, poco rispettoso nei loro confronti e contrario all'interesse del Paese. Con alto rischio di ingovernabilità". Da questa linea Mattarella non si è mai discostato, soprattutto anche alla luce della sentenza della Consulta sull'Italicum. Un orientamento che non è mai voluto suonare come un no aprioristico ad elezioni anticipate.