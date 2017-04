L.ELETTORALE: MATTARELLA ALZA LA VOCE, PARLAMENTO NON PUò PIù ASPETTARE/ADNKRONOS (5)

26 aprile 2017- 19:45

(AdnKronos) - Lo lasciò intendere, come detto, sia parlando agli italiani il 31 dicembre, e lo aveva affermato sempre nell'incontro natalizio con i rappresentanti delle Istituzioni: "ci troviamo nella fase conclusiva della legislatura, con un orizzonte di elezioni, per la verifica dell'allineamento del Parlamento rispetto agli orientamenti del corpo elettorale, nel momento in cui l'andamento della vita parlamentare ne determinerà le condizioni".Si può quindi votare anche prima della scadenza naturale della legislatura qualora se ne presentassero le condizioni e comunque il voto è ormai vicino. Proprio per questo è sempre più urgente avere leggi elettorali omogenee, per evitare che risulti impossibile dar vita ad un nuovo governo per la presenza di maggioranza diverse nei due rami del Parlamento. Ed oggi Mattarella ha ritenuto di doverlo dire in maniera più forte e decisa di quanto fatto finora.