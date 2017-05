L.ELETTORALE: MAZZIOTTI, DISCUSSIONE SU TEMPI, CHIESTO INCONTRO A BOLDRINI

18 maggio 2017- 17:27

Roma, 18 mag. (AdnKronos) - "C'è una discussione sul rispetto del termine del 29 maggio" data fissata per l'approdo in aula alla Camera della legge elettorale "e siccome per modificare il calendario, come chiedono molti gruppi, c'è bisogno di una conferenza dei capigruppo, ho interrotto la seduta della commissione e andrò a chiedere alla presidente Boldrini". Lo ha spiegato il presidente della commissione Affari costituzionali, Andrea Mazziotti.