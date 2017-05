L.ELETTORALE: MAZZIOTTI, NO PD A ITALICUM è STATA SORPRESA (2)

16 maggio 2017- 21:56

(AdnKronos) - "Non ho ritenuto di accedere a tale richiesta -ha spiegato Mazziotti-, non solo per la sua tardività e perché nessun testo era fisicamente disponibile, ma perché ritenevo, e ritengo tuttora, che partire da un testo al quale si sono dichiarati contrari in commissione Forza Italia, Ap e Cinquestelle sia una scelta pericolosa per le stesse ragioni (consistenti nella difficoltà di avere i numeri al Senato) che avevano portato la commissione, incluso lo stesso Pd, ad abbandonare l’opzione Mattarellum". "Ritenevo quindi che il Pd, accogliendo l’approccio fondato sulla massima condivisione del testo base, avrebbe accettato la soluzione Italicum-corretto, sulla quale aveva fino a quel momento dato il proprio consenso. La diversa posizione emersa nei giorni successivi e confermata oggi, è stata dunque per me una sorpresa".