L.ELETTORALE: MAZZIOTTI, PARTITI SI CONFRONTINO, MI ASPETTO PROPOSTA

3 maggio 2017- 15:51

Roma, 3 mag. (AdnKronos) - "Mi aspetto che l'interlocuzione tra le forze politiche porti a una proposta in modo da poter predisporre un testo base". Un nuovo testo base, forse. Andrea Mazziotti, presidente della Affari costituzionali e relatore sulla legge elettorale, il testo ce l'aveva già pronto ma oggi in commissione Forza Italia, seguita da Pd e centristi, ha chiesto un rinvio alla prossima settimana. "Il testo era pronto ma non potevo non dare seguito alla richiesta di tre gruppi che, insieme, hanno la maggioranza sia alla Camera che al Senato. Hanno chiesto uno slittamento, ne hanno preso atto anche gli altri gruppi e ora mi aspetto che il dialogo si traduca in una proposta", sottolinea. In commissione, viene riferito, non si è fatto alcun accenno nel merito della possibile nuova proposta. L'ipotesi di sistema tedesco su cui starebbe ragionando il Pd non è stata accennata in commissione. Intanto domani si riunirà l'ufficio di presidenza della commissione per rivedere il calendario. "Dovremo rivedere il calendario visto che era stato fissato per il 12 maggio il termine per la presentazione degli emendamenti". Teme un rinvio anche dell'approdo in aula alla Camera fissato per il 29 maggio? "Se ci sarà un'altra data lo dovrà decidere la capigruppo -dice Mazziotti- per quanto mi riguarda, ritengo che la data del 29 maggio per l'approdo in aula resta comunque fattibile".