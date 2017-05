L.ELETTORALE: MAZZIOTTI, TEMPI AULA POTREBBERO SLITTARE

17 maggio 2017- 16:54

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - "I tempi per l'aula chiaramente potrebbero slittare". Lo ha detto il presidente della commissione Affari costituzionali di Montecitorio, Andrea Mazziotti, a proposito dell'approdo in Aula alla Camera della riforma elettorale, già fissato per il 29 maggio. Comunque, "l'ufficio di presidenza è sovrano sui tempi e si riunirà domani per decidere".