L.ELETTORALE: MAZZIOTTI, TESTO BASE STASERA ALLE 19,30 (2)

11 maggio 2017- 15:53

(AdnKronos) - Il testo base che sarà depositato stasera da Mazziotti, verrà votato martedì prossimo in commissione e il termine per gli emendamenti è stato fissato per il successivo martedì 23 maggio. "Le posizioni dei partiti sono rimaste distanti", ha osservato Mazziotti, e quindi ora occorre "arrivare a un compromesso ragionevole su cui iniziare a lavorare".