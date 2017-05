L.ELETTORALE: MAZZIOTTI, TESTO è MIGLIOR RISULTATO IN CONDIZIONI DATE

11 maggio 2017- 21:26

Roma, 11 mag. (AdnKronos) - "Dopo le numerose riunioni di commissione svolte e le consultazioni informali dell’ultima settimana, ho verificato l’impossibilità di arrivare a un testo base che portasse a un sistema elettorale nuovo e largamente condiviso. Ho registrato infatti la scarsa disponibilità dei partiti a modificare le posizioni inizialmente proposte e a convergere su modelli diversi. Il testo base depositato e illustrato stasera in commissione rappresenta dunque il miglior risultato possibile nelle condizioni politiche date". Così Andrea Mazziotti (Civici e Innovatori), presidente della commissione Affari Costituzionali di Montecitorio e relatore del provvedimento.“Come relatore- aggiunge- sento il dovere di avviare in ogni caso il percorso di modifica dei sistemi elettorali, per rispondere tempestivamente alle raccomandazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale e alle sollecitazioni fatte dal presidente Mattarella. Un cenno particolare meritano le norme di innovazione democratica che questa legge elettorale può, dopo decenni, finalmente affrontare. Raccolta delle firme in via digitale e allargamento della platea degli autenticatori sono una risposta alle esigenze di democrazia e modernizzazione dei processi elettorali del nostro Paese”.